Минск, , 13:02 — REGNUM После нынешних выборов отношения властей России и Белоруссии не изменятся, у Лукашенко по-прежнему будет карт-бланш, потому что интеграция нужна не как реальная, а как декларируемая, почти недостижимая цель, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 августа, политолог Владимир Васильев.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов на выборах президента Белоруссии. Владимир Путин направил ему телеграмму, в которой отметил: он рассчитывает, что государственная деятельность Лукашенко «будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений во всех областях», «углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», «наращиванию интеграционных процессов и военно-политических связей».

« С дипломатической точки зрения направление такой телеграммы — шаг совершенно естественный и прагматически оправданный. Чего Владимиру Путину точно не нужно, так это оранжевой революции в Белоруссии. Поэтому он дает понять, в том числе и белорусам, что он поддерживает Лукашенко, во всяком случае на публичном уровне.

В акциях протеста в Минске, по разным данным, приняли участие до 20 тысяч человек. Может быть, 80% — это и завышенный показатель, но уж половина-то населения Белоруссии точно поддерживает Лукашенко.