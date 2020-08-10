Берлин, , 13:01 — REGNUM Правительство Германии считает выборы президента Белоруссии «не соответствующими демократическим стандартам». Об этом 10 августа заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге.

По его словам, правительство Германии считает такие выборы неприемлемыми. Вопрос будущей реакции планируется обсудить в рамках Евросоюза, добавил Зайберт.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС собрать чрезвычайный саммит в связи с событиями в Белоруссии.

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