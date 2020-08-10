Улан-Батор, , 12:49 — REGNUM Посол КНР в Монголии Чай Вэньжуй 10 августапообещал вице-премьеру Монголии Янгугийну Содбаатару предоставить китайскую вакцину от коронавируса в минимально возможные сроки.

В ходе встречи китайский посол отметил, что КНР усиленно работает над созданием вакцины от коронавируса и пообещал, что в случае утверждения ВОЗ вакцины, созданной КНР, в первую очередь препарат будет отправлен в Монголию.

Также дипломат заявил, что КНР поставит 100 тысяч штук масок «М95».

Отметим, по состоянию 10 августа, число лабораторно подтвержденных случаев COVID в Монголии составляет 293, 263 человека уже выздоровели, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, он находится в отделении интенсивной терапии.