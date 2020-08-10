Грозный, , 12:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Отметив, что Чечню связывают с Белоруссией давние дружеские отношения, чеченский лидер поздравил его с уверенной поддержкой населением страны выбранного им курса развития.

«Беларусь и субъект России — Чеченскую Республику — связывают крепкие дружеские и деловые отношения. Мне очень приятно, что с каждым годом они крепнут и расширяются. И в этом велика личная заслуга Александра Григорьевича. Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Беларуси!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, на выборах главы государства Александра Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его соперница Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

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