Кампала, , 12:33 — REGNUM Лидеры двух оппозиционных партий Уганды вступили в конфликт за право использования красного цвета в своей символике. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, Избирательная комиссия Уганды выступила на стороне старейшей партии «Народный конгресс Уганды» (UPC). Представитель избирательной комиссии подчеркнул, что новая партия «Платформа национального единства» (NUP), созданная оппозиционным депутатом и певцом Бобби Вайном, не имеет право на использование в качестве своего символа красного цвета, поскольку он уже долгое время является отличительным знаком партии UPC.

Глава партии UPC Джиме Акена, сын основателя партии Милтона Оботе, заявил, что красный цвет был на эмблеме партии в течение последних 60 лет. Однако в NUP отвергли обвинения в неправомерном использовании красного цвета, заявив, что во время регистрации партии ее символика была одобрена и никто не предъявлял возражения об отличительных цветах партии.

Окончательное решение о том, какая из партий сможет использовать красный цвет в своей символике на парламентских выборах в 2021 году, будет принято избирательной комиссией, отмечают репортеры.

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