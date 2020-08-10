Минск, , 12:19 — REGNUM Несанкционированные протестные акции в ночь с 9 на 10 августа прошли в 33 населенных пунктах Белоруссии. Об этом 10 августа сообщила пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова, ее слова приводит агентство БелТА.

«В ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах», — заявила пресс-секретарь.

Также она уточнила, что в результате беспорядков пострадали около 50 граждан и 39 сотрудников милиции, причем некоторые из последних в настоящее время находятся в медучреждениях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Белоруссии заявили, что информация о том, что в ходе несанкционированных акций протеста в Минске в ночь с 9 на 10 августа погиб один человек, не соответствует действительности.

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