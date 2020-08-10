Ташкент, , 12:16 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года товарооборот между Афганистаном и Узбекистаном вырос на 24%, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

8 августа представители правительств двух стран провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и логистики.

Собеседники обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики. В частности, Узбекистан продолжит поставки электроэнергии в Узбекистан. Стороны также продолжат развивать соответствующую инфраструктуру.

По итогам переговоров представители правительств договорились о проведении совместных мероприятий, которые позволят расширить сотрудничество в ближайшее время.