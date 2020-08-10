Киев, 10 августа 2020, 12:07 — REGNUM Группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию». Об этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 10 августа в своём Telegram-канале.
По его словам, депутаты Верховной рады будут добиваться проведения демократических президентских выборов в Белоруссии, а также помогут стране встать на путь евроинтеграции и вхождения в НАТО.
Гончаренко также подчеркнул, что одной из первых инициатив парламентского объединения станет регистрация в Раде заявления о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Верховной рады Украины опубликовала обращение к властям Белоруссии, в котором призвала не допустить нарушения прав человека в стране.
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