Киев, , 12:07 — REGNUM Группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию». Об этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 10 августа в своём Telegram-канале.

«Наша основная задача — помочь Белоруссии стать европейской, независимой и свободной страной. Не дать возможности режиму Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — ИА REGNUM) сажать оппозиционных политиков, блогеров, СМИ», — рассказал Гончаренко.

По его словам, депутаты Верховной рады будут добиваться проведения демократических президентских выборов в Белоруссии, а также помогут стране встать на путь евроинтеграции и вхождения в НАТО.

«Мы настроены помочь всем демократическим силам, которые борются за свободу и права человека в Белоруссии», — добавил украинский парламентарий.

Гончаренко также подчеркнул, что одной из первых инициатив парламентского объединения станет регистрация в Раде заявления о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Верховной рады Украины опубликовала обращение к властям Белоруссии, в котором призвала не допустить нарушения прав человека в стране.

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