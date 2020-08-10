Киев, , 12:12 — REGNUM На Украине сегодня, 10 августа, эксперты обсуждают заявление президента страны Владимира Зеленского по ситуации в Белоруссии.

Шут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский заявил, что Украина как государство и он лично «крайне заинтересованы» в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.

«Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями в дальнейшем», — отметил глава украинского государства, добавив, что белорусы переживают сейчас непростые времена и далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов.

Зеленский призвал Белоруссию к «максимальной толерантности, терпимости, отказу от уличного насилия, а также максимально открытому, пусть и сложному, диалогу».

Политолог Юрий Романенко считает, что это заявление Зеленского по ситуации в соседней стране — «за всё хорошее, против всего плохого».

«При том, что не обозначено, что в нашем понимании хорошее, а что плохое. Но лучше так. Пусто и бессмысленно, но, по крайней мере, хуже от этого не будет. Все в мире понимают, что Украина производит шум, как барабан, который привлекает внимание своим смешным коррупционным грохотом, обозначающим безудержные желания сказочного обогащения, а больше ничего не производит», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, по предварительным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав порядка 80% голосов. Президент России Владимир Путин утром 10 августа поздравил Лукашенко с победой.