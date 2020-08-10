Минск, , 11:59 — REGNUM Российские власти решили работать с Александром Лукашенко потому, что он несомненно контролирует ситуацию в Белоруссии, но в долгосрочной перспективе это — ошибка, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 августа, политолог Дмитрий Болкунец.

Старый конь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов на выборах президента Белоруссии. Владимир Путин направил ему телеграмму, в которой отметил: он рассчитывает, что государственная деятельность Лукашенко «будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений во все областях», «углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», «наращиванию интеграционных процессов и военно-политических связей».

« К сожалению, российские власти не замечают важных белорусских тенденций. И на этом политическом направлении совершается одна ошибка за другой.

Но новости в этом нет. Россия вела себя так всегда. Один из элементов игры на постсоветском пространстве — признавать авторитарных лидеров, а потом, когда с ними что-то случается, бить в колокола и кричать про майдан.

Лукашенко контролирует ситуацию в Белоруссии, и поэтому решено работать с ним. Но всю свою кампанию Лукашенко провел в антироссийском ключе, а потому Россия теряет лицо. Лукашенко становится триумфатором. Оказывается, что ему позволено провоцировать Россию, а потом получать за это и финансовую, и политическую поддержку.