Москва, , 11:52 — REGNUM Журналисты телеканала «Дождь», которые были задержаны в Минске 9 августа и позднее вернулись в Москву, лишены права въезда на территорию Белоруссии на пятилетний срок. Об этом 10 августа сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, его слова приводит РИА Новости.

«Всё в порядке, они (задержанные журналисты — ред.) сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Белоруссия на ближайшие пять лет», — сообщил главный редактор «Дождя».

Также, в ответ на вопрос о том, собирается ли телеканал делать какие-то обращения о поддержке или какой-либо дальнейшей помощи, Дзядко заявил, что ему непонятно, «куда здесь можно еще обращаться».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в белорусском МИД сообщили, что работавшие без аккредитации журналисты телеканала «Дождь» должны будут покинуть территорию Белоруссии.

Напомним, журналисты телеканала «Дождь» были задержаны 9 августа в центре Минска.