Минск, , 11:48 — REGNUM Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской готов к долговременному протесту. Об этом 10 августа заявили в штабе Тихановской.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

В ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии.

Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.

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