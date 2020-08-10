Минск, 10 августа 2020, 11:48 — REGNUM Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской готов к долговременному протесту. Об этом 10 августа заявили в штабе Тихановской.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
В ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.
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