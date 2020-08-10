Киев, , 11:50 — REGNUM До конца 2020 Украина рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Европейского союза на общую сумму $3,3 млрд, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию Kyiv Post.

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Министр рассказал, что МВФ может одолжить Украине $1,4 млрд, Евросоюз — 1,2 млрд евро и Всемирный банк — $700 млн.

Марченко отметил, что минфин Украины планирует также перейти на новый формат сотрудничества с МВФ и снизить зависимость Киева от иностранных кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

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