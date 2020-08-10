Москва, , 11:42 — REGNUM Более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единицы военной техники примут участие в военных учениях в четырех регионах Сибири и Поволжья. Об этом 10 августа заявил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

По его словам, в учениях примут участие две общевойсковые армии: вторая гвардейская и 41-я. Лапин отметил, что учения пройдут в Туве, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях.

Командующий ЦВО добавил, что военнослужащие отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения, переходу в наступление и завершению разгрома главных сил противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в шести регионах России завершились специальные учения по видам всестороннего обеспечения войск Центрального военного округа.

Читайте ранее в этом сюжете: В шести регионах России завершились учения ЦВО