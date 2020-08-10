10 августа 2020 | Время чтения 9 мин

Станислав Стремидловский, , 15:00 — REGNUM Папа Римский Франциск оказал помощь Церкви Ливана, передает Vatican News (Ватикан). Конкретным знаком близости понтифика к пострадавшим от катастрофы в Бейруте стало пожертвование в размере 250 тысяч евро, переданное поместной Церкви через апостольскую нунциатуру. В сообщении Департамента служения целостному развитию человека отмечается, что помощь Франциска предназначена для жителей Бейрута, «пострадавших от ужасающего взрыва, в результате которого множество людей погибли, получили ранения и остались без жилья; были разрушены здания, церкви, монастыри, гражданские структуры и объекты здравоохранения». Папа призвал общественные, политические и религиозные компоненты страны, а также международное сообщество прийти на помощь Ливану в преодолении серьезного кризиса. Католические организации, напоминает ватиканский департамент, незамедлительно отреагировали на неотложные потребности ливанцев, активировав свои центры приёма беженцев вместе с международной конфедерацией Caritas Internationalis и поместными отделениями Caritas Ливана и других стран.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Конференция католического епископата Италии выделила миллион евро в помощь пострадавшим из фонда «Восемь тысячных», состоящего из добровольных отчислений итальянских католиков из своих доходов. Эти средства профинансируют программу оказания чрезвычайной помощи на ближайшие месяцы, осуществляемую ливанским отделением Caritas. Программа включает ремонт жилищ, реабилитацию раненых, материальную помощь неимущим. В настоящее время Caritas предпринимает неотложные действия — раздает еду, организует передвижные больницы, оказывает помощь людям, временно размещенным в палатках. Со своей стороны миланское отделение организации Caritas открыло сбор средств для помощи ливанцам, внеся свой первый вклад — 20 тысяч евро. 28 тысяч евро в помощь жителям Бейрута направило также венгерское отделение Caritas.

За катастрофой в Бейруте может стоять «внешний фактор», сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Такую версию выдвинул президент Ливана Мишель Аун, который запросил у Парижа спутниковые снимки моментов взрыва. Есть вопросы к «Хезболле», которая, согласно некоторым источникам, хотя это и спорно, обладает серьезным военным арсеналом. Однако лидер движения Хасан Насралла исключает ответственность «Хезболлы», отрицая, что у них есть склад оружия в порту Бейрута. «Недопустимо использовать этот инцидент, затронувший всех, в политических или религиозных целях, — заявил он. — Все партии говорят, что ливанская армия — это единственный институт в стране, к которому есть полное доверие. Что ж, пусть тогда армия проведет расследование». В Бейруте царит атмосфера напряженности после протестов, которые привели к столкновениям между демонстрантами и полицией. Самой важной проблемой для ливанских властей и международного сообщества на данный момент остается оказание помощи тысячам эвакуированных людей, которые потеряли всё из-за взрыва. Катастрофа в порту еще больше усугубила и без того драматическую ситуацию, ведь Ливан в прошлом году пережил очень тяжелый экономический и социальный кризис.

Ливану нужен новый политический класс. С таким утверждением в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) выступил ливанский журналист Фади Нун. По его словам, Ливан переживает очень тяжелый экономический кризис, к которому добавилась пандемия коронавируса. А взрыв в порту Бейрута довершил удар по стране. Народ раздражен теми, кто по неосторожности допустил эту катастрофу. Начаты два расследования, чтобы пролить свет на события. Первые виновные определены, среди них директор порта. Но главных преступников нет. Люди не верят, что правительственные комиссии действительно смогут выявить истину. Демонстранты требуют отставки правительства. На этом фоне ливанцы, отмечает Нун, очень положительно восприняли визит в Ливан президента Франции Эммануэля Макрона. Он встретился с лидерами всех парламентских партий, президентом, премьер-министром и спикером парламента, предложив им соглашение об объединении и диалоге. «Но мы знаем, что нынешний политический класс не может этого сделать, так же как не может прозрачно управлять страной, потому что до сих пор был в состоянии удерживать ситуацию благодаря коррупции», — заключает ливанский журналист.

Эрдоган преобразовал собор Святой Софии в мечеть, но это не прибавило ему поддержки избирателей, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Опрос компании Avrasya Research подтверждает, что действия «султана» электорально не окупились. В исследовании, в котором приняли участие 2460 человек, проведенном с 25 по 29 июля, говорится: 99,7% респондентов заявили, что преобразование Святой Софии в мечеть не изменило их политических предпочтений. Если бы выборы состоялись сейчас, то правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) получила бы 35% голосов, ее союзник, Партия националистического действия (ПНД) — 7,4%. В то время как на выборах 2018 года совокупный результат обеих партий превысил 52%. Что касается оппозиционных партий, то Республиканскую народную партию (РНП) поддерживают 28,4% избирателей, Хорошую партию — 12,4%, прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН) — 11,7%. На вопрос о том, можно ли назвать президента Турции и лидера ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана успешными, «да» сказали 28,9% участников опроса, «нет» — 40,2%, затруднились в ответом — 30,9%. Что касается правительства, то 30,3% назвали его успешным, 41,9% — неудачным и 27,8% затруднились ответить. По мнению участников опроса, наиболее важными проблемами Турции являются экономика, безработица, инфляция и несправедливость.

Какими бы ни были намерения авторов международных санкций против Сирии, они ухудшают положение целого народа и оставляют больных без медицинской помощи, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). До начала конфликта в Сирии была одна из самых передовых систем здравоохранения на Ближнем Востоке. Об этом в ноябре 2016 года в Совете Безопасности ООН говорила представитель ВОЗ Элизабет Хофф. Одного этого соображения достаточно, чтобы прояснить, почему необходимо было противостоять зарождению «исламистского халифата» между Сирией и Ираком, вместо того, чтобы терпеть его в надежде, что он приведет к свержению сирийского президента Башара Асада. Сегодня от системы здравоохранения Сирии почти ничего не осталось. В середине июня госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу новых санкций, «чтобы заставить режим (Асада) ответить за совершенные зверства». Госдепартамент заявляет при этом, что не хочет причинять вред населению. Но результаты противоположны декларациям. Асад не стал ближе к «ответственности за совершенные зверства», а население страдает больше, чем раньше. Разрушенные больницы не восстанавливают, поскольку большая часть предназначенных для этого материалов может быть использована в военных целях и потому попадает под запрет ввоза. Лекарства и медицинское оборудование нельзя импортировать, потому что финансовые транзакции заблокированы, поставщики боятся не получить деньги или иметь проблемы с США. Банки по тем же причинам отказываются открывать кредитные линии сирийским операторам (как государственным, так и частным). Сирийские врачи не могут выезжать за границу на курсы повышения квалификации, невозможна подписка на зарубежные научные журналы. Вывод: намного больше смертей от неинфекционных заболеваний, таких как рак или дисфункция почек и сердца; перенесенные или отмененные операции; рентген и обследования невозможны или почти невозможны; практически отсутствует профилактика. Всё это в надежде заставить Асада уйти.

Кардиналы призывают «положить конец преступлениям против китайских уйгуров», рассказывает The Tablet (Лондон, Великобритания). Опубликовано заявление, которое подписали 76 человек. Оно призывает принять меры для прекращения «одной из самых вопиющих человеческих трагедий со времен Холокоста: потенциального геноцида уйгуров и других мусульман в Китае». Среди подписантов — президент Федерации азиатских епископских конференций кардинал Чарльз Бо (Мьянма), кардинал Игнатий Сухарио (Индонезия), бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, архиепископ Лондона (Коптская православная церковь) Анба Ангелос, раввины Великобритании, мусульманские религиозные лидеры, президент буддийского общества Великобритании, представитель Далай-ламы в Европе и главный исполнительный директором Humanists UK (Британская гуманистическая ассоциация). Есть не так много вопросов, которые могли бы объединить столь разных людей, отмечает издание, «и всё же есть одна проблема — это потенциальный геноцид, разворачивающийся сегодня в Китае».

Католицизм становится жертвой новой Культурной революции в Китае, считает National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Подпольные» китайские католики столкнулись с ростом преследований после подписания соглашения между Пекином и Ватиканом в сентябре 2018 года. Срок действия соглашения истекает в день его двухлетнего юбилея. В соглашении якобы изложен механизм, с помощью которого Святой престол и Коммунистическая партия Китая (КПК) сотрудничают при назначении епископов. Большая надежда была в том, что Пекин признает власть папы Римского над католицизмом и устранит давнее разделение между «подпольной» Церковью, которая лояльна Ватикану, но официально не признана китайским правительством, и Китайской католической патриотической ассоциацией, которая была создана КПК. Как показали последующие события, Китай видел в соглашении инструмент, который будет использоваться для принуждения епископов и духовенства «подпольной» Церкви к присоединению к Патриотической ассоциации, а также, что теперь стало ясно, как «прикрытие» усиливающегося преследования Католической церкви в целом. Можно с уверенностью сказать, что спустя два года после подписания соглашения Коммунистическая партия достигла своих целей, Ватикан — явно нет. Но ситуация еще хуже, чем можно предположить. Дело в том, что КПК, возглавляемая Си Цзиньпином, в настоящее время осуществляет новую «Культурную революцию». Цель ее состоит не просто в ограничении и контроле религиозной деятельности и убеждений, а в том, чтобы полностью заменить их поклонением Компартии, ее идеологии и ее лидерам. Иными словами, новая государственная «церковь» Китая должна быть самой партийной, а главой этой новой «церкви», конечно же, является генеральный секретарь Си Цзиньпин.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».