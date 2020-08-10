Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:47 — REGNUM 40-й саммит Сообщества развития Юга Африки (САДК) состоится 17 августа 2020 года посредством видео-конференции. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление генерального секретаря министерства иностранных дел Танзании Уилберта Ибуге на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе.

Ибуге подчеркнул, что саммит лидеров стран-членов САДК состоится после заседания постоянного комитета высокопоставленных лиц и секретарей министерств здравоохранения стран-членов САДК, а также после заседания совета министров САДК, которые пройдут 10−13 августа.

Представитель Танзании отметил, что саммит пройдет под лозунгом: «40 лет укрепления мира, безопасности, развития и поддержки в условиях глобальных вызовов».

Также на саммите Танзания передаст право председателя САДК представителю Мозамбика. Напомним, что Танзания занимала пост председателя сообщества с августа 2019 года.

В саммите примут участие представители всех 16 членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) — Танзании, Анголы, Ботсваны, ДР Конго, Коморских островов, Эсватини, Лесото, Намибии, Сейшельских островов, ЮАР, Малави, Мозамбика, Маврикия, Мадагаскара, Замбии и Зимбабве.