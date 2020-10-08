Приштина, , 14:18 — REGNUM Министр юстиции самопровозглашенного Косово Селим Селими 6 октября отправил в отставку своего советника Эниса Черку после того, как в СМИ попала информация о том, что в 2018 году «эксперт» был арестован после обнаружения у него 113 кг наркотиков.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на посту советника Черка пробыл лишь несколько дней.

В 2018 году Черка работал шофером в Косовском страховом бюро, руководителем котором является брат президента Хашима Тачи Гани Тачи. Крайне запутанные сообщения косовских СМИ позволяют понять, что Черка с двумя сообщниками якобы был задержан полицией при переносе трех чемоданов, в которых находилось 113 кг «наркотического вещества, предположительно героина».

В дальнейшем Апелляционный суд принял решение об его освобождении.