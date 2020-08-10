Киев, , 11:28 — REGNUM Новый глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук обещает в рамках переговоров в Минске «никогда и ни с кем» не обсуждать вопросы, которые находятся за «красной линией» — то есть вопросы суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом он сказал в интервью «Обозревателю» вечером 8 августа.

Кравчук заявил, что подобным образом он вел себя и в ходе переговоров во время подписания соглашения о прекращении существования СССР в 1991 году.

Он пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, если оно будет начато.

«Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить… Этот вопрос нашей жизни, нации, народа… я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях», — заверил бывший президент страны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кравчук обозначил свои первоочередные шаги на переговорах, заявив, что он будет инициировать создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны в регионе. До этого экс-президент заявлял, что ради мира на Украине готов идти на некоторые компромиссы.