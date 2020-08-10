Нур-Султан, , 11:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на новый президентский срок, сообщили 10 августа в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава Казахстана считает, что итоги выборов свидетельствуют о народной поддержке стратегического курса президента Белоруссии. Токаев выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал более 80% голосов.

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