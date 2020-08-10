Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов нашел человека, которому можно поручить контроль за многочисленным и разнообразным городским имуществом. Распоряжением Беглова на должность главы Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга 10 августа назначен Сергей Муравьев.

«До назначения Сергей Муравьев занимал должность заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга», — отметили в Смольном.

Должность главы ККИ стала вакантной 21 июля текущего года, когда предыдущего руководителя Андрея Короткова губернатор освободил от должности председателя комитета и назначил специальным представителем губернатора. До сего дня ККИ в ранге и.о. возглавляла первый заместитель председателя комитета Елена Пастухова.

Комитет по контролю за имуществом был создан 3 июля 2017 года, еще при прежнем губернаторе Георгии Полтавченко, на базе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИКИОН). С того же времени Коротков и руководил ККИ.

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