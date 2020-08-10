Минск, , 11:20 — REGNUM Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказался признавать предварительные итоги выборов главы государства, которые 10 августа огласила Центральная избирательная комиссия республики.

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В штабе заявили, что она набрала 70−80% голосов с учётом данных со всех избирательных участков.

«Мы не признаем результаты ЦИК, данные с участков во всех районах республики показывают у нас 70−80%», — заявило доверенное лицо Тихановской.

В ближайшие часы штаб намерен объявить о дальнейших действиях в связи с этой ситуацией.

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О дальнейших действиях штаб главного соперника действующего главы государства Александра Лукашенко намерен объявить в ближайшее время на специальном брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, на прошедших в республике 9 августа выборах главы государства 80,23% избирателей отдали свои голоса за действующего президента страны Александра Лукашенко, 9,9% поддержали Светлану Тихановскую. За Анну Конопацкую проголосовали 1,68% избирателей, Андрея Дмитриева — 1,04% и Сергея Череченя — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка на выборах составила 84,23%.

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