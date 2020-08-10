Киев, 10 августа 2020, 11:20 — REGNUM Во время беспорядков в Минске избит гражданин Украины, фотограф агентства Associated Press Мстислав Чернов. Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 10 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Он рассказал, что Чернова якобы били правоохранители по рукам и ногам в автозаке. Позже журналиста госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
По данным Associated Press, в данный момент Чернов находится вне больницы, он не задержан и не имеет серьёзных травм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Верховной рады Украины обратились к властям Белоруссии с просьбой быть сдержанными в отношении участников акций протестов.
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