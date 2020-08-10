Кампала, , 11:21 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в отношении военнослужащих армии Руанды, которых подозревают в проникновении на территорию Уганды и захвате в плен граждан страны, будут «приняты меры». Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на выступление Мусевени перед главами граничащих с Руандой округов Уганды.

По информации журналистов радиостанции, данное заявление было сделано после того, как на угандийской стороне границы Уганды и Руанды участились случаи задержания граждан Уганды военнослужащими Руанды.

Пользуясь случаем, Мусевени также призвал граждан Уганды не пересекать границу с Руандой в неположенных местах, заявив, что их могут принять за контрабандистов. Он добавил, что в правительстве Руанды был отдан приказ о том, что по контрабандистам на границе двух стран будут открывать огонь.

Заявление Мусевени вызвало опасения экспертов. Они заявили, что происходящее может препятствовать мирному урегулированию пограничного конфликта Уганды и Руанды, переговоры по которому ведутся при посредничестве Анголы и ДР Конго.