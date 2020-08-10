Ярославль, 10 августа 2020, 11:04 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков выбрал для отдыха Крым. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Мэр ушёл в отпуск на две недели. Как выяснилось, отдохнуть он решил на Крымском полуострове, откуда передал привет своим подписчикам в день физкультурника.
Где отдыхает этим летом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, неизвестно. На его страницах в социальных сетях даже во время отпуска появляются сообщения исключительно рабочего характера.
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