Минск, 10 августа 2020, 11:02 — REGNUM Нынешнюю ситуация в Белоруссии, где после выборов президента страны начались массовые акции протеста, в ходе которых пострадали как протестующие, так и стражи порядка, спровоцировала действующая власть. Такое мнение 10 августа высказала кандидат на высший руководящий пост страны Светлана Тихановская. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.
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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. по предварительным данным, обнародованным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. Его ближайший соперник Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9%. Остальные три кандидата набрали менее 2% голосов. Явка на выборах главы государства составила 84,23%.
Добавим, после окончания голосования в Минске противники президента Лукашенко устроили на улицах несанкционированные митинги. Не обошлось и без стычек с сотрудниками правоохранительных органов, десятки стражей порядка пострадали. Для разгона демонстрантов милиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Помимо белорусской столицы акции протеста проходят также в Могилеве, Витебске, Бресте и Гродно.