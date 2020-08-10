Варшава, , 10:57 — REGNUM Польша призвала организовать чрезвычайный саммит Евросоюза в связи с событиями в Белоруссии. Соответствующее заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого опубликовано 10 августа на сайте польского правительства.

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей», — говорится в сообщении. Моравецкий отправил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, 10 августа правозащитный центр «Весна» сообщил о смерти одного демонстрантов во время акций протеста в Минске. Отмечается, что молодой человек погиб в результате наезда специальной техники.

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