Варшава, 10 августа 2020, 10:51 — REGNUM В столице Польше Варшаве недовольные результатами выборов президента Белоруссии приступили к установке палаток у посольства республики.
Так, утром 10 августа у здания дипмиссии на улице Вертничей граждане Белоруссии поставили две палатки, в которых находятся несколько человек, сообщает РИА Новости.
Также отмечается, что местные жители принесли к посольству еду и воду.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
Читайте также: Белоруссия после выборов: протесты, баррикады, задержания — все новости