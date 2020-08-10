Варшава, , 10:51 — REGNUM В столице Польше Варшаве недовольные результатами выборов президента Белоруссии приступили к установке палаток у посольства республики.

Так, утром 10 августа у здания дипмиссии на улице Вертничей граждане Белоруссии поставили две палатки, в которых находятся несколько человек, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что местные жители принесли к посольству еду и воду.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

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