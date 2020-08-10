Минск, , 10:52 — REGNUM Информация о том, что в ходе несанкционированных акций протеста в Минске в ночь с 9 на 10 августа погиб один человек, не соответствует действительности. Об этом 10 августа сообщили в МВД Белоруссии.

«Погибших нет», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря белорусского МВД Ольги Чемодановой.

Отметим, ранее правозащитный центр «Весна» на своем сайте сообщил, что в результате беспорядков, которые произошли в ночь с 9 на 10 августа в Минске после окончания выборов президента страны, погиб один из участвующих в протестной акции и ещё несколько пострадали.

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