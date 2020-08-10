Минск, , 10:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые появился на публике после выборов. 10 августа он посетил «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию».

Лукашенко сделал свое первое заявление после выборов. «Политика одна должна быть — люди», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Напомним, 9 августа прошли выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.

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