Минск, , 10:25 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента страны. Об этом 10 августа передает БелТА.

«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания», — приводит агентство слова Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

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