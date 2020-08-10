Москва, , 10:25 — REGNUM Депутату Госдумы от «Единой России» Вячеславу Лысакову не совсем понятен смысл международным миссий наблюдения за ходом голосования на президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия наблюдателей СНГ заявила о том, что белорусские выборы прошли достойно, дана положительная оценка организации процесса.

«Мне не совсем понятен смысл таких международных и независимых миссий, если их члены не имеют возможности присутствовать при подсчете голосов», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

«В чем тогда они убедились? В том, что народ шел голосовать, голосовал и надеется на честные подсчеты? Но, последнее как раз и скрыто от глаз, а значит общие слова про то, что «белорусские выборы прошли достойно» — это политическая легитимизация итогов, при том, что форма проведения и участия — это, априори, ни самое главное и определяющее в выборах», — рассуждает парламентарий.

«Как считать? Вот смысл контроля, подтверждающий «достойность», либо «недостойность» выборов, а не внешняя атрибутика самого процесса, зафиксированная наблюдателями», — пишет депутат Госдумы.

Президентские выборы в Белоруссии прошли организованно и в соответствии с законодательством, заявил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию. По его словам, миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии.

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