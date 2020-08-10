Минск, , 10:32 — REGNUM В результате беспорядков, которые произошли в ночь с 9 на 10 августа в Минске после окончания выборов президента страны, погиб один из участвующих в протестной акции. Об этом 10 августа сообщает на своем сайте правозащитный центр «Весна».

»Как стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа в Минске», — говорится в сообщении.

Также указывается, что погибшим является молодой человек, пострадавший при наезде специальной техники, при этом прибывшая на место происшествия скорая помощь не смогли сохранить его жизнь.

Кроме этого, сообщается, что несколько человек в результате этого же пострадали.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в правозащитном центре «Весна» рассказали, что как минимум 213 человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в городах Белоруссии после окончания выборов президента страны в ночь с 9 на 10 августа.