Минск, , 10:11 — REGNUM Наблюдатели от стран СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента Белоруссии. Об этом 10 августа заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота.

«Выборы прошли в условиях хорошей организации. Мы не обнаружили нарушений с точки зрения законодательства», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики, в которых участвовали пять кандидатов —Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента республики Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Явка составила 84,23%.

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