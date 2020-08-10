Киев, 10 августа 2020, 10:04 — REGNUM Жители и власти Белоруссии должны придерживаться стандартов демократии, а также отказаться от насилия на улицах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 августа в своём видеообращении, опубликованном на официальной странице политика в социальной сети Facebook.
Зеленский отметил, что Белоруссия переживает непростые времена, пытаясь определить вектор своего дальнейшего развития.
Он отметил, что если Белоруссия не будет придерживаться общепризнанных демократических стандартов, это может спровоцировать дальнейшую эскалацию насилия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от фракции «Родина» Алексей Журавлёв назвал происходящее в Белоруссии «украинским сценарием», запущенным в стране силами извне.
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