Киев, , 10:04 — REGNUM Жители и власти Белоруссии должны придерживаться стандартов демократии, а также отказаться от насилия на улицах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 августа в своём видеообращении, опубликованном на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

Зеленский отметил, что Белоруссия переживает непростые времена, пытаясь определить вектор своего дальнейшего развития.

«Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации», — подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что если Белоруссия не будет придерживаться общепризнанных демократических стандартов, это может спровоцировать дальнейшую эскалацию насилия.

«Я лично крайне заинтересован в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от фракции «Родина» Алексей Журавлёв назвал происходящее в Белоруссии «украинским сценарием», запущенным в стране силами извне.

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