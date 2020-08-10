Москва, , 09:52 — REGNUM В Минске произошло восстание, власть президента Белоруссии Александра Лукашенко продлится недолго, прогнозирует депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«В Минске восстание (это называется именно так, а не «беспорядки»). Огромные массы людей вышли на улицы ночью, и это, очевидно, перебросится на другие города. В сети распространено видео, как в людей стреляют резиновыми пулями», — отметил Шеин в Facebook.

Лукашенко опирается теперь на силовиков, и хорошим это никогда не заканчивалось, рассуждает парламентарий.

«Долго ли ещё продлится его власть? — нет, не долго, хотя сейчас он скорее устоит. Будет ли после Лукашенко приватизация со всеми ее мрачными сторонами? — будет, но разрушение стабильности проистекает от самого Лукашенко», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержали 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

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