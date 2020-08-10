Москва, , 09:39 — REGNUM В России парламентская партия ЛДПР поддержала протесты в Белоруссии против главы республики Александра Лукашенко.

«Сегодня мир сам дал формулу протеста: Хабаровск-Минск-Бейрут. Люди выходят на улицу там, где власть проявляет неуважение и использует силу», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих.

«Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах — всю страну», — указал депутат Госдумы.

Парламентарий обратил внимание на то, что Лукашенко в России «поддержал только Зюганов (Геннадий Зюганов — лидер КПРФ).

«И это доказывает, что начиная с 1917 года «левые» могут оставаться у власти только через насилие. Но не прошла в Белоруссии ни диктатура пролетариата, ни диктатура КПСС, ни диктатура Лукашенко. Это конец большевистскому режиму в этой республике», — рассуждает Жириновский.

«Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое «нет» диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!» — заключил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.