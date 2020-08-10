Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Свердловские активисты собрали более половины необходимых подписей за возвращение прямых выборов мэров муниципалитетов. Об этом сообщают организаторы в Facebook.

По словам представителей группы, они собрали уже 5269 подписей в поддержку соответствующей «народной инициативы» при необходимых 10 000. Сбор идёт в нескольких городах региона.

Если активисты соберут от 10 000 подписей, то законопроект о возвращении прямых выборов мэра будет рассмотрен свердловским Заксобранием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков был оштрафован за сбор подписей в поддержку народной инициативы. Суд пришёл к выводу, что он нарушил порядок проведения публичного мероприятия.

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