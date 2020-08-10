Минск, 10 августа 2020, 09:35 — REGNUM Выборы президента Белоруссии соответствовали законодательству республики. Об этом 10 августа заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, выборы прошли организованно и в соответствии с законодательством Белоруссии. Ранее Лебедев заявил, что не считает санитарные ограничения на выборах президента республики искусственными.
Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента республики Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Явка составила 84,23%.
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