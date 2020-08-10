Москва, , 09:27 — REGNUM О возможных проблемах с интернетом жители Белоруссии знали накануне выборов президента республики, проблему планировали решать по-разному, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«О проблемах с доступом в интернет белорусы знали (или догадывались) еще накануне дня выборов. Первыми обеспокоились ИТ-компании: большинство хоть и держит сервера за границей, но без стабильного интернета внутри страны работа встанет. Проблему планировали решать по-разному: кто-то собирался временно вывезти сотрудников в Россию, кто-то закупал польские сим-карты, которые хорошо ловят мобильный интернет у западных границ. Интересно, какой вариант оказался лучше», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

В целом он иронично предложил сообщать о качестве работы интернета в формате прогноза погоды.

«Вообще хорошо, что о народе думают и про плохой интернет предупреждают заранее. Можно это вообще делать в формате прогноза погоды: «Завтра в Минске обещают небольшой дождь. Также на всей территории республики будут кратковременные перебои с доступом к развлекательным интернет-ресурсам, виной тому усиливающийся фронт DDoS-атак, который идет с запада. Не забудьте взять зонты, но лучше побудьте дома, почитайте книжку или поиграйте в настольные игры», — написал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в день голосования на президентских выборах в Белоруссии наблюдались проблемы с интернетом по всей стране. По официальной версии, сбой в работе произошел в результате «большой волны» DDoS-атак.