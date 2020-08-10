Минск, , 09:26 — REGNUM Членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии эвакуировали из Дома правительства в ночь на 10 августа. Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

По её словам, сотрудники ЦИК были эвакуированы в час ночи. Ермошина сообщила об этом, комментируя подведение итогов выборов.

Ранее Лидия Ермошина заявила, что по предварительным итогам голосования действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Явка на выборах составила 84,23%.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦИК Белоруссии обнародовали предварительные итоги президентских выборов