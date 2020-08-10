Минск, , 09:24 — REGNUM Российское посольство в Белоруссии пока не получало официальных уведомлений от официального Минска о наличии среди задержанных во время акций протеста граждан России. Об этом 10 августа сообщил пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

«Пока уведомлений (о задержании граждан РФ) не получали», — сообщил РИА Новости Маскалев.

В настоящее время дипломаты занимаются уточнением данной информации, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным правозащитного центра «Весна», во время несанкционированных протестов в Белоруссии было задержано по меньшей мере 140 человек.

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