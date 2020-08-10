Киншаса, , 09:23 — REGNUM В правительстве ДР Конго заявили, что по итогам переговоров, возглавляемых делегацией Сообщества развития Юга Африки (САДК), военнослужащие соседней Замбии покинули территорию двух деревень в округе Мулиро-Кибамбе провинции Танганьика. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министра информации и официального пресс-секретаря правительства ДР Конго.

Репортеры радиостанции сообщают, что военнослужащие Замбии покинули территорию ДР Конго через четыре месяца после начала пограничного конфликта двух стран в районе Моба.

Министр информации ДР Конго Джолино Макелеле заявил, что разрешение конфликта стало возможным благодаря переговорам, возглавляемым делегацией САДК и президентом Республики Конго Дениса Сассу Нгессо.

Жители одной из оккупированных деревень, Калубамба, подтвердили, что военнослужащие Замбии начали покидать территорию, однако глава деревни Мулирокилио заявил, что ряд территорий все еще занимают замбийские военнослужащие.

Напомним, что с середины марта 2020 года стали поступать сообщения о нападениях на границе ДР Конго и Замбии. В ответ на это Киншаса обвинила правительство соседней Замбии в причастности к атакам и оккупации ряда конголезских территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Республика Конго станет посредником на мирных переговорах ДР Конго и Замбии