Москва, , 09:19 — REGNUM В Госдуме призвали все стороны независимо от результатов голосования в ходе президентских выборов в Белоруссии не допускать и не поддаваться на провокации, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Всем сторонам вне зависимости от результатов голосования необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По его мнению, кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву. Также, говорит, депутат, нельзя позволить внешним силам вмешиваться и влиять на обстановку в стране.

«Мы надеемся на сохранение стратегического партнёрства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском», — заявил Слуцкий.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.