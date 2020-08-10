Минск, , 09:18 — REGNUM Сотрудники Центральной избирательной комиссии Белоруссии в ночь на 10 августа были эвакуированы из Дома правительства. Об этом сообщила председатель республиканского ЦИК Лидия Ермошина.

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Она уточнила, что это произошло около 01:00 в понедельник. Это стало причиной задержки подведения предварительных итогов голосования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента республики. По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей, его ближайший соперник Светлана Тихановская — 9,9%. Остальные три кандидата набрали менее 2% голосов. По данным ЦИК, явка на выборах составила 84,23%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

Напомним, после объявления предварительных итогов голосования в республике вспыхнули акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. В результате пострадали десятки стражей порядка. По факту массовых беспорядков следственные органы возбудили уголовные дела.

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