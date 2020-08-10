Лондон, , 09:17 — REGNUM Активисты движения Extinction Rebellion устроили в Лондоне акцию в поддержку коренных народов Бразилии, сообщает 10 августа британское издание Express.

Экоактивисты разлили красную краску на Трафальгарской площади и выкрасили воду в фонтанах в красный и желтый цвета. По заявлению организаторов, акция приурочена ко дню коренных народов мира.

Активисты заявили, что пытаются обратить внимание на проблему смертности от коронавируса среди коренных народов Бразилии. Полиция задержала пять человек.

Напомним, 11 июля защитники животных покрасили воду в фонтане на Трафальгарской площади в Лондоне в красный цвет. Активисты выступили против выращивания животных для употребления в пищу.