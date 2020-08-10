Минск, , 09:05 — REGNUM Во время несанкционированных протестов в Белоруссии в ночь на 10 августа было задержано по меньшей мере 140 человек. Об этом 10 августа сообщает правозащитный центр «Весна» на своей странице в соцсети Facebook.

«На 03:00 (совпадает с мск — ред) «Весне» известны более 140 фамилий задержанных по всей стране», — говорится в сообщении.

При этом в нем утверждается, что фактическое количество задержанных в ходе протестных акций гораздо больше.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии после массовых беспорядков, которые начались в стране из-за недовольства жителей республики предварительными результатами выборов президента Белоруссии, следственные органы возбудили уголовные дела.

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