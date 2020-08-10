Минск, , 08:55 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали 80 человек во время проведения выборов президента республики 8−9 августа. Список с задержанными опубликован на сайте правозащитного центра «Весна».

Белорусская милиция задержала несколько наблюдателей на участках, активистов, членов штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской и журналистов телеканала «Дождь».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста. Демонстранты выступили против итогов голосования, на которых действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов.

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