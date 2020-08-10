Киев, , 08:56 — REGNUM Правительство Украины разработало план развития системы трансплантации органов до 2023 года. Документ представил глава минздрава Украины Максим Степанов 9 августа во время брифинга.

Он рассказал, что в ближайшее время на Украине хотят увеличить число пересадок за счёт посмертного донорства органов, а также за счёт расширения перечня органов для трансплантации. Правительство Украины намерено развивать систему координации для доноров и реципиентов. Улучшится логистика за счёт привлечения гражданской авиации, авиации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, а также за счёт использования автотранспорта Национальной полиции.

«Уже в 2021 году мы ожидаем увеличения количества трансплантаций почек в три раза, печени — в четыре раза, сердца — в восемь раз», — рассказал министр здравоохранения Украины.

Степанов отметил, что в данный момент в пилотном проекте участвуют 24 медучреждения Украины, а с 2021 года финансирование проекта увеличится на 483 млн грн или почти $17,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины позволило частным компаниям вывозить стволовые клетки за пределы страны. Экспорт органов остался прерогативой государства.

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