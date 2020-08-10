Москва, , 08:38 — REGNUM Соединённые Штаты ради своих интересов, ради того, чтобы показать, «кто здесь хозяин», готовы «удушить» Европу. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

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Он подчеркнул, что Вашингтон уверен, что «европейцы обязаны выполнять» указания США.

«Чтобы продвинуть свои интересы, Америка готова удушить Европу. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — заявил в беседе с РИА Новости Венедиктов.

Замсекретаря Совбеза РФ добавил, что Соединённые Штаты, для того чтобы показать странам Евросоюза свое превосходство, уничтожают соглашения, от которых напрямую зависит европейская безопасность: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу. Кроме того, США прилагают максимум усилий для того, чтобы Европа не получала дешевый газ по строящемуся газопроводу «Северный поток — 2».

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Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон на протяжении последних лет продолжает упрекать союзников по НАТО в том, что они строят свою оборону за счёт американцев, пользуясь вложенными ими деньгами. Как заявил министр обороны США Марк Эспер, тех денег, которые выделяют союзники США по Североатлантическому альянсу, недостаточно для сдерживания России. По его словам, нужно, чтобы прочие члены НАТО тратили на оборону не меньше двух процентов своего ВВП.