Москва, , 08:37 — REGNUM Сооснователь «Белых касок» британский подданный Джеймс Ле Мезюрье был мошенником и годами «водил за нос» власти западных стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Джеймс Ле Мезюрье — мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь, — цитирует Венедиктова РИА Новости. — Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов».

По его словам, Ле Мезюрье за «гигантские гранты» готов был сфабриковать любые сенсационные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2019 года бывший сотрудник британских спецслужб Джеймс Ле Мезюрье был найден мертвым возле дома, в котором он проживал в Стамбуле. Официально было объявлено, что он случайно выпал из окна.

Президент Сирии Башар Асад предположил, что Ле Мезюрье мог оказаться уже ненужным тем, на кого он работал.

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